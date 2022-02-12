今日凌晨0時43分許，在花蓮外海發生深度22.8公里、芮氏規模5.6的地震，其中在宜蘭及花蓮皆造成震度3級，對此，中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，今天凌晨的地震是今年1月3日同一區域規模6.0地震餘震，此地震序列從去年11月10日的規模4.92地震開始共有8個前震、1月3日主震發生後，後續至今也發現9個餘震，地震序列已達18個，未來2至3天內不排除還有規模4.0至5.0的餘震發生，但往後如果如再過一周或二周，也不排除會有規模5.0以上的餘震發生。

陳國昌表示，氣象局在今年1月3日發生規模6.0地震後，再檢視該區域地震，發現從去年11月10日就有規模4.92的前震發生，共有8個前震，1月3日主震發生後的隔天至1月7日也有7個地震，「光1月就有9個餘震」，但規模均較小。

陳國昌說，昨天白天在鄰近區域也發生規模4.7的餘震，今天凌晨12時許再發生5.6餘震、凌晨2時許再發生4.3餘震，預估在未來2至3天內不排除再有規模4.0至5.0餘震發生，也不排除在一周或二周內會有規模5.0以上餘震發生。

陳國昌坦言，該區為隱沒帶、弧前盆地，「很少看到這麼多的地震序列發生」；他提及，長期平均值每年規模6.0地震為2.5個，但去年在觀測網內發現4個、觀測網外發現1個，而規模5.0以上地震平均為25個、但去年為47個，今年至今也較往年同期地震來得多，「預估今年地震會如同去年一樣較為頻繁」。