環球銀行金融電信協會（SWIFT）最新公布資料顯示，今年1月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣全球支付排名維持在全球第4位，占比從前月的2.7％升至3.2％，創歷史新高。

美元仍是全球支付貨幣排名第1，占比達39.92％，不過相較2020年1月43.81％，美元在全球支付貨幣占比中下滑了近4個百分點；歐元在全球支付貨幣排名第2，占比38.56％，相較2020年1月33.58％則是明顯增加近5個百分點。

英鎊在全球支付貨幣排名第3，占比6.30％，相較2020年1月7.06％下滑0.76個百分點；人民幣排名第4，占比3.20％，相較2020年1月1.65％增加1.55個百分點，2020年1月時排名第6；日圓排名第5，占比2.79％，相較2020年1月排名第4、占比3.32％而言，則是分別滑落一名以及0.53個百分點，同時也被人民幣超越。