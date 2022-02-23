勞動部23日公布「110年勞工生活及就業狀況調查統計結果」，去年勞工延長工時後每次均有領到加班費或換取補休者占86.5％。按行業別觀察，曾經沒有領到加班費或換取補休者之占比以教育業之31.4％最高，其次為出版影音及資通訊業25.5％，金融及保險業22.9％居第三。

為了解勞工工作狀況、對工作環境的滿意及職涯規劃等情形，勞動部以參加勞保之本國勞工為調查對象，按年辦理「勞工生活及就業狀況調查」，去年計回收有效樣本4130份。 調查發電，勞工有加班者占46.3％，較前一年上升2.5個百分點，平均每月延長工時為14.9小時。按行業別觀察，以專業/科學及技術服務業有延長工時者占57.7％最高，其次為金融及保險業之55.3％，出版影音及資通訊業54.3％居第三。

這些加班的勞工中，每次均有領到加班費或換取補休者占86.5％，按行業別觀察，曾經沒有領到加班費或換取補休者之占比以教育業之31.4％最高，其次為出版影音及資通訊業25.5％，金融及保險業22.9％居第三。

另外，調查也發現，去年勞工曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機App或Line等通訊形式交辦工作者占24.2％，較前一年度上升1.3個百分點，其中當下即執行工作者占14.5％，較2020年上升2.1個百分點，其平均每月實際執行工作時數4.6小時，則較2020年減少0.5小時。