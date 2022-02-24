美國勞工部24日報告顯示，上周（2月19日止）初領失業救濟人數減少1.7萬人至23.2萬人，優於市場預期的23.5萬人。截至2月12日止的該周，連續申領失業救濟金人數縮減11.2萬人至147.6萬人。

美國商務部周四則微幅上修美國第四季國內生產毛額（GDP）季增年率，從初估的6.9％上調至7％。這些數據顯示，隨著美國疫情趨緩，勞動市場維持強勁、經濟持續復甦。