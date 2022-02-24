美上周初領失業金人數 減至23.2萬人 22:332022/02/24 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國勞工部24日報告顯示，上周（2月19日止）初領失業救濟人數減少1.7萬人至23.2萬人，優於市場預期的23.5萬人。截至2月12日止的該周，連續申領失業救濟金人數縮減11.2萬人至147.6萬人。 美國商務部周四則微幅上修美國第四季國內生產毛額（GDP）季增年率，從初估的6.9％上調至7％。這些數據顯示，隨著美國疫情趨緩，勞動市場維持強勁、經濟持續復甦。 美上周初領失業救濟人數下降至19.8萬人 美國上周初領失業救濟人數 創52年新低 #初領失業金人數 #減至 #美國勞工部 #報告顯示 #初領失業救濟人數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國去年12月非農就業增19.9萬人 不如市場預期 22:222022/01/07 財經 美初領失業金人數創52年最低 美股開低150點 半導體股走升 22:482021/12/09 財經 美初領失業金人數出爐 小幅遜於預期 22:162021/12/23 財經 美非農就業人數 12月增幅估擴大 04:102022/01/02 專題周報 元宇宙、第三代半導體概念領漲 台股早盤攻上萬八關卡 09:232021/12/24 財經 美國11月CPI年增6.8％ 創1982年來最高 22:252021/12/10 財經 Fed明確轉鷹 美股開盤漲逾百點 科技股表現疲弱 22:452021/12/16 財經 初領失業金人數回升 美股早盤漲跌不一 道指小跌0.2％ 22:532022/01/06 財經 美上月新增就業人數 遜預期 04:102022/01/08 全球財經 卡車撞死4人司機遭判110年 500萬人求情減至10年 18:552022/01/02 國際 《經濟》Omicron影響不大 國發會：元月景氣可期 17:222022/01/27 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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