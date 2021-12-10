美國勞工部公布，11月消費者物價指數(CPI)比去年同期勁揚 6.8％，較10月的6.2％進一步揚升，刷新1982年6月以來最大年增幅，顯示美國通膨壓力毫無消退跡象。

若與前月比較，11月CPI成長0.8％，略低於10月的0.9％。

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