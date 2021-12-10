美國11月CPI年增6.8％ 創1982年來最高 22:252021/12/10 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國勞工部公布，11月消費者物價指數(CPI)比去年同期勁揚 6.8％，較10月的6.2％進一步揚升，刷新1982年6月以來最大年增幅，顯示美國通膨壓力毫無消退跡象。 若與前月比較，11月CPI成長0.8％，略低於10月的0.9％。 《半導體》台積電11月營收雙升 前11月年增17.2％創高 大陸11月CPI緩升 物價有望維穩 八貫11月營收年增逾7成 改寫創同期新高 巧新11月合併營收7.6億元 創四年半來單月營收新高 #CPI #美國 #來最高 #美國勞工部 #消費者物價指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國居家裝修動能延續 寶陞11月營收1.6億元 歷年同期新高 09:352021/12/10 財經 富邦媒11月營收122.3億元 創歷史新高 15:092021/12/10 財經 英國法官拒引渡亞桑傑 美國政府上訴成功 21:272021/12/10 國際 漢來美食11月營收3.12億元 創同期新高 14:102021/12/10 財經 美食-KY 11月營收16億元 美國市場雙位數成長 16:202021/12/10 財經 長榮11月營收 創高受阻 04:102021/12/10 財經要聞 巨大11月營收年增逾16％ 早盤股價大漲 11:002021/12/10 財經 陸11月CPI漲幅 15個月新高 04:102021/12/10 全球財經 尼加拉瓜與台斷交 路透社：對美國的痛擊 10:002021/12/10 國際 財經熱門新聞 長榮11月營收飆破500億 網見關鍵2字驚喊：慘了 - 財經 美通膨創40年新高 美股全面開高 道瓊漲逾百點 - 財經 力積電連日慘跌 又爆工程師偷賣設備 網虧：連員工也「出貨」 - 財經 大手筆！台積電董事曾繁城贈妻5千張股票 市值超過30億 - 財經 傳三星奪台積電大客戶4奈米訂單 外資曝關鍵：它贏了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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