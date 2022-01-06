聯準會（Fed）公布上月會議紀要，可能加快升息的步伐，引爆周三美股賣壓，大幅收跌。美國上周初領失業金人數回升至20.7萬人，高於市場預期，美股周四（6日）早盤漲跌不一，道瓊工業指數小幅開高後狹幅震盪，那指小漲0.4%。

截至台北時間22點45分，道瓊工業指數下跌34.61點（或0.1%），暫報36372.5點；那斯達克指數上漲45.93點（或0.30%），暫報15146.1點；標普500指數上漲10.77點（或0.23%），暫報4711.35點；費城半導體指數上漲31.91點（或0.82%），暫報3911.78點。

5大科技巨頭漲跌互見，網飛（Netflix）下跌15.71美元（或2.77%），暫報551.81美元；電動車大廠特斯拉下跌12.37美元（或1.14%），暫報1075.75美元；台積電ADR下跌0.51美元（或0.4%），暫報126.55美元；聯電ADR上漲0.23美元（2.11%），暫報11.38美元。

美國勞工部周四公布，上周初領失業救濟金人數為20.7萬人，雖仍於歷史低點附近，但高於市場預期。

截至1日當周，初領失業救濟金人數回升至20.7萬人，高於預期的19.5萬人，也高於前值修正後的20萬人；截至前一周，續領失業救濟金人數為175.4萬人，高於預期的167.8萬人，也高於前值修正後的171.8萬人。