美國勞工統計局周三(12日) 公布，2021年12 月年12月消費者物價指數(CPI)年增率7%、月增0.5%，幾乎符合市場預期，並創1982年6月以來最大漲幅，剔除食品和能源價格的核心CPI年增率5.5%，也幾乎符合市場預期，美股3大期指盤前急速拉升。美股周三3大指數開盤齊揚，道瓊漲逾百點，科技股全面回升，台積電ADR開漲近2%。

截至台灣時間12日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲127.28點或0.35%、暫報36379.30點；標普500指數上漲25.36點或0.54%、暫報4738.43點；那斯達克指數上漲150.33點或0.99%、暫報15303.78點；費城半導體指數上漲43.93點或1.13%、暫報3919.37點。

5大科技巨頭股價齊揚，電動車大廠特斯拉股價上漲2.19%、暫報1,087.69美元；NVIDIA股價上漲1.80%、暫報283.17美元；AMD股價上漲1.70%、暫報139.65美元；英特爾上漲0.036%、暫報55.93美元。

台積電ADR股價上漲1.55%、暫報131.17美元；聯電ADR股價下跌0.53%、暫報11.32美元。

美國聯準會主席鮑爾在周二的國會聽證會上提到，美國經濟不再需要高度的貨幣寬鬆政策，目標也集中在通膨控制上，預估通膨壓力將持續到今年年中，至於縮表將在經歷2~4次的利率決策會議討論才能決定，被視為向市場稍微收起鷹派言論。