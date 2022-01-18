你的投資跟上熱門題材了嗎？永豐金(2890)旗下永豐金證券運用大數據分析2021年公司客戶交易數據，以年度五大熱門題材進行個股人氣綜合排名，由聯電(2303)以98238交易人數奪冠，第二名為長榮(2603)94487人，台積電(2330)以93419居第三名；永豐金證券表示，數據分析顯示，掌握題材熱門股是投資獲利的致勝策略之一，2021年10大人氣股股價皆上漲，甚至出現漲幅逾兩倍的飆股，永豐金證券為投資人打造「跟風潮股」分析，讓每一位客戶都可以透過雲端大數據準確了解自己2021的投資行為。

永豐金證券以2021年五大熱門題材：半導體、航海王、電動車、元宇宙、ESG，透過時間軸跟交易數據進行分析，2月份由半導體掌帥旗；航海王4月揚帆乘風破浪，航運類股指數年度漲幅高達157.64％；6月受惠於美國拜登政策的電動車題材發威；8月起則由永續投資ESG成為主題；10月科技巨頭紛紛搶進的元宇宙新世界。

永豐金證券統計得出2021年交易人數最多的10大人氣股，前3名參與的交易人數都超過9萬人，聯電以交易人數超過98000人奪冠，2至10名依序為長榮、台積電、中鋼(2002)、群創(3481)、陽明(2609)、友達(2409)、華航(2610)、鴻海(2317)、長榮航(2618)，綜觀前10名的人氣股股價表現強勁，展現高人氣行情。

交叉分析發現永豐金證券交易人數前10大人氣股去年股價表現強勁，航海王縱橫股海，包括長榮及陽明皆飆出兩倍以上的漲幅，人氣王聯電漲幅也有42.7％的佳績，備受存股族青睞的台積電去年漲幅14.73％。

為協助客戶更了解自己的投資行為，永豐金證券數據分析團隊打造「跟風潮股」，透過交易次數、交易總股數、最常關注個股、交易種類等多維度交叉分析，為每一位客戶進行2021年投資歷程回顧解析，並定位出每一位投資人與其他投資人比較的百分比排名，投資人防疫在家就可以用手機查詢，透過大數據了解自己的投資行為。

永豐金證券表示，「跟風潮股」分析以年度進行運算，2021年的分析活動持續到2月底止，所有永豐金證券的投資人都可以查詢分析，希望能幫助投資人更了解自己，打造2022年的投資策略，掌握題材趨勢，讓投資更理性而且效率。