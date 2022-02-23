最新公布的同酬日，意味女性必須要比男性多工作到隔年的2月27日，整整多58日，才能領到跟男性工作到12月31日一樣多的薪資，也是有統計以來首次較前年增加。勞動部解釋，疫情影響下女性員工為主的行業加薪幅度小，而相對以男性為主的行業加薪幅度大，因此有較顯著差異。

婦女新知指出，今年的同酬日即使「校正回歸」也仍倒退4日，政府拿疫情來當藉口。疫情雖是全球性現象，但政府未有積極措施來減緩女性就業衝擊才是主因。去年多個婦團就要求政府針對疫情下女性更容易落入無薪假與失業風險等問題，執行性別影響評估，並在紓困方案中採取立即有效政策，提供受僱者在防疫照顧假期間的薪資津貼，減緩女性勞工薪資衝擊擴大，但政府至今仍未端出性別平等衝擊評估報告，也未檢討紓困方案內容。

婦女新知說，政府長年來只知道女性薪資整體低於男性，但並未累積性別薪資差距詳細資料，欠缺數據自然更沒有政策，難道政府的態度還是停留在「我不知道、我不清楚、這個問題不重要」？又勞動部歷來究竟如何在前述不清楚的數據中得出歷年的同酬日統計？呼籲政府應公布完整統計與指標，並清楚解釋相關資訊並進行立即檢討。

婦女新知表示，政府過去幾年來事實上從未回應與婦團與公民團體呼籲，提出任何積極作為縮減性別薪資差距。目前僅是訂個檢核表，再透過每年公布欠缺實質數據還能「校正回歸」的同酬日，來呈現或美化兩性薪資差距「現正下降中」。當社會性別文化逐漸改變，政府只要沾光公布兩性同酬日每年前進一天或兩天，兩性平均薪資的差距就會主動縮減似的。

婦女新知提及，如依行政院核定勞動部111年性別平等推動計畫具體目標為「性別薪資落差每年逐漸縮小0.2％」，若要等待勞動部這種佛系指標達標，經估算女性勞工還要再等79年，才能達到跟男性同工同酬、同值同酬。

婦女新知最後指出，國際上對縮減性別薪資差距的政策討論與研究已非常豐富，政府若多花心力理解政策的原理、精神，結合本土數據資料的累積與分析，絕對可以提出更積極的政策縮減性別薪資差距，呼籲台灣政府切莫每年繼續僅因同酬日進步個一兩天就沾沾自喜，而是應積極參照國際經驗與資料，完善台灣不同性別、產業勞動統計，提出完整性別影響評估與政策規劃，才能有效縮減同工不同酬、同值不同酬性別差距，提供勞工完善保障。