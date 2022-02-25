勞動部勞保局近日公布去年勞保老年年金請領統計，約149萬人正領取勞保老年年金，平均請領年齡為61.22歲，以在60至64歲時提申請的人數最多，也有勞工年滿90歲才請領。

勞保局近日公布110年勞保老年年金年度統計資料，根據數據，截至去年12月底，有149萬2650人請領勞保老年年金，其中男性為68萬7624人、女性為80萬5026人。

統計顯示，勞保老年年金請領的平均年齡為61.22歲，其中勞工以年滿60至64歲時的請領人數最多，有75萬7451人，其次為55至59歲，有41萬6388人請領，65至69歲則排第三多，有30萬1666人請領。

特別的是，在高齡部分，也有勞工年滿90歲以後才申請勞保老年年金給付，有61人，85至89歲則有346人，80至84歲有1318人。

勞保局普通給付組組長劉秀玲指出，勞保老年年金上路時，規定勞工年滿60歲才能請領，隨後在107年調高至61歲，後面也每兩年調高一歲，因此有許多勞工在一年滿60歲時就會請領、人數因此較多。

另外，勞保勞年年金也可以讓勞工提早5年請領減額年金，因此數據顯示，勞工在年滿55至59歲請領老年給付者有41萬6388人，都屬請領減額年金的人。

根據數據，勞保老年年金每月平均給付約為新台幣1萬7860元，其中男性平均略高、為1萬9110元，女性為1萬6802元；每月請領金額以1萬1元至2萬元的人數最多，有79萬2454人，其次為請領2萬1元至3萬元有45萬8210人，而有請領到4萬1元以上的人則僅1362人。（編輯：管中維）1110225