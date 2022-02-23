施打疫苗助益。經濟部今天公布國內1月份零售、餐飲營業額，各繳出3922億與762億，年增6.4％、8.7％，前者金額創歷年同月新高，後者是歷年同月次高。經濟部統計處表示，1月雖有疫情干擾，但因疫苗覆蓋率提高，民眾恐慌心態降低，加上春節聚餐需求、採購加持，所以有不錯成長。

1月零售業是連五個月正成長，經濟部表示，主要是有農曆春節前採購高峰，加上兩年春節落點不同，帶動布疋及服飾品零售業、食品飲料及菸草零售業、超級市場、量販店、電子購物及郵購業均呈兩位數成長，幾大通路像是超級市場年增17.1％、量販店12.5％、百貨公司6.6％、便利商店5.9％，都表現不錯。燃料零售業則受惠國內油價上漲，年增14.7％。

零售衰退的只有汽機車業，因部分業者進口車銷量減少，加上去年同月傳汰舊換新補貼政策傳落日，激勵買氣墊高基期，年減9.2％。

1月餐飲業成長則是連四紅，主要的餐館業有年增8.7％、飲料店業9.7％、外燴及團膳承包業也增4.6％。經濟部解釋，疫苗覆蓋率提高，民眾恐慌心態降低，加上農曆春節前聚餐旺季，年菜、冷凍食品出貨需求增加，以及外帶年菜及年節禮盒銷售熱絡，都是增長原因。

展望2月，經濟部樂觀，零售業雖有進入年節後的銷售淡季，且去年年節採購高峰落在2月等因素，但在國內疫情逐步趨緩以及新商場加入營運下，預估可續增1％到4％。餐飲業隨著年前尾牙聚餐效應結束，營業額恐較上月減少，但與因民眾疫苗覆蓋率提高，民眾出遊、聚餐意願提升，年增率看好成長4％到7％。