新加坡1月核心CPI 升抵逾九年新高 21:192022/02/23 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡統計局23日公布，受食物、電力瓦斯價格上漲帶動，1月排除私人道路運輸及住宿成本不計的核心消費者物價指數（CPI）年增2.4％，來到逾九年新高。整體通膨率年升4％，略低於《華爾街日報》訪調後的預估中值4.1％，與去年12月的增幅持平。星國官方預估，核心通膨率近期內仍會繼續飆升，今年中期前觸及3％，下半年可望降溫。 新加坡全面加稅 台企成本將提高 疫情削弱需求 中國1月CPI、PPI漲幅回落 #CPI #九年新高 #新加坡 #升抵 #統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新房價格月增率 跌轉升 04:102022/02/22 全球財經 澳洲去年Q4薪資增幅2.3％ 升息要再等一等 21:192022/02/23 財經 外銷看旺 星今年GDP估成長3～5％ 04:102022/02/18 全球財經 《國際經濟》2022星國GDP估值 最高5％不變 15:062022/02/17 財經 新加坡添逾2.6萬人確診再創新高 病床需求大增 03:372022/02/23 國際 能源、糧食雙漲 亞洲通膨壓力大 22:042022/02/22 財經 消費疲軟 陸元月CPI、PPI年增率雙降 04:102022/02/17 財經要聞 香港疫情狂燒！花旗高層避疫調遷新加坡 12:212022/02/17 財經 通膨壓力 亞洲國家普遍有感 04:102022/02/23 全球財經 范文芳隔海送驚喜李銘順嗑漢堡思念破表 04:102022/02/22 娛樂新聞 《國際社會》星單日確診、元月核心CPI 雙創新高 15:232022/02/23 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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