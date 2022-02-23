新加坡統計局23日公布，受食物、電力瓦斯價格上漲帶動，1月排除私人道路運輸及住宿成本不計的核心消費者物價指數（CPI）年增2.4％，來到逾九年新高。整體通膨率年升4％，略低於《華爾街日報》訪調後的預估中值4.1％，與去年12月的增幅持平。星國官方預估，核心通膨率近期內仍會繼續飆升，今年中期前觸及3％，下半年可望降溫。