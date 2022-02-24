馬來西亞1月通膨率2.3％ 17:592022/02/24 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞統計部24日公布1月消費者物價指數（CPI）較去年同期增加2.3％，反映燃料及糧食價格持續上漲。去年12月馬國CPI年增幅3.2％，1月年增幅縮小且低於華爾街預期的2.5％。若與去年12月相比，1月CPI月增0.3％。排除波動劇烈的能源及糧食價格後，1月核心CPI年增1.6％。 美國通膨率 恐衝高到10％ 俄烏影響不大 主計總處上修今年經濟成長至4.42％ #CPI #馬來西亞 #糧食價格 #增幅 #通膨率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞德客去年每股大賺33.67元 04:102022/02/22 財經要聞 新加坡1月核心CPI 升抵逾九年新高 21:192022/02/23 財經 澳洲去年Q4薪資增幅2.3％ 升息要再等一等 21:192022/02/23 財經 《國際經濟》油價急升 美股添憂(2-2) 08:522022/02/21 財經 能源、糧食雙漲 亞洲通膨壓力大 22:042022/02/22 財經 《金融》央行：M2年增率仍高於GDP＋CPI 資金動能充沛 17:392022/02/24 財經 通膨壓力 亞洲國家普遍有感 04:102022/02/23 全球財經 權證星光大道－中鋼 內資承接股價抗跌 04:102022/02/23 證券．權證 工商社論》升息抑物價 求穩不求快 04:102022/02/24 財經要聞 大馬國民女友扮清純學生妹 9秒抓髮片「美得太過分」 23:292022/02/19 娛樂 俄烏衝突與制裁 加劇美歐通膨壓力 22:592022/02/23 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。