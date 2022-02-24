馬來西亞統計部24日公布1月消費者物價指數（CPI）較去年同期增加2.3％，反映燃料及糧食價格持續上漲。去年12月馬國CPI年增幅3.2％，1月年增幅縮小且低於華爾街預期的2.5％。若與去年12月相比，1月CPI月增0.3％。排除波動劇烈的能源及糧食價格後，1月核心CPI年增1.6％。