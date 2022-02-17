大陸國家郵政局今（17日）發布今年1月郵政快遞業數據。1月份，大陸郵政行業業務收入達1271.1億元（人民幣，下同），較去年同期增長8.7％，1月快遞件數更高達87.7億件。其中，同城、異地、國際／港澳台快遞業務量分別佔大陸全部快遞業務量的12.2％、86.0％和1.8％。

今年1月份，全大陸快遞服務企業業務量達87.7億件。其中，同城業務量完成10.7億件，較去年同期增長1.5％；異地業務量完成75.4億件，較去年同期增長4.0％；國際／港澳台業務量完成1.6億件，較去年同期下降13.0％。

從比例看，1月份，同城、異地、國際／港澳台快遞業務量分別佔全部快遞業務量的12.2％、86.0％和1.8％；業務收入分別佔全部快遞收入的6.7％、49.7％和10.4％。

從大陸地理位置來看，1月份，東、中、西部地區快遞業務量比重分別為77.2％、15.5％和7.3％，業務收入比重分別為76.6％、14.0％和9.4％。與去年同期相比，東部地區快遞業務量比重基本持平，快遞業務收入比重下降0.9個百分點；中部地區快遞業務量比重上升0.4個百分點，快遞業務收入比重上升0.7個百分點；西部地區快遞業務量比重下降0.4個百分點，快遞業務收入比重上升0.2個百分點。