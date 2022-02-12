東部外海今天凌晨發生地震，全台有感，隨後又發生一起小區域地震。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌說，研判這2起地震都是1月3日花蓮外海芮氏規模6.0地震的餘震。

今天凌晨0時43分發生芮氏規模5.6地震，地震深度22.8公里，震央位於花蓮縣政府東方70.3公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣、花蓮縣3級，台北市、新北市、新竹市2級，全台皆有感；凌晨2時19分花蓮外海又再發生一起小區域地震，規模4.3。

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌告訴中央社記者，昨天地震後進行人工盤點才發現從去年11月起這個區域就開始有地震發生，但芮氏規模都小於4，又在外海因此測報系統不容易偵測到。

陳國昌說，從去年11月有多起規模小於4的地震，屬於前震，今年1月3日發生規模6.0的主震，1月4日又一起規模5.1的餘震後，到1月底前又陸續發生8起規模小於4的地震。因此研判昨天上午的規模4.3地震，以及今天凌晨發生的規模5.6地震也是屬於1月3日規模6.0地震的餘震，今天凌晨2時19分規模4.3地震都是餘震之一。

陳國昌表示，雖然目前系統上顯示2月1日到2月10日間都沒有發生地震，但目前已經在人工盤點，相信中間應該至少有5個以上規模小於4的地震。

這次的地震序列從去年11月到今年2月，最大餘震更是在主震發生1個多月後才發生，陳國昌也坦言非常少見。

陳國昌說，地震成因是隱沒帶的隱沒作用造成，但地震序列拖這麼久是很少見的，不過這次地震序列的特性是餘震都屬於群震，因此研判未來2至3天內還有機會出現超過規模4的餘震之後，這波餘震就會結束。

至於後續會不會再有另一波餘震，陳國昌則指出，由於這狀況很不常見，加上又在外海，目前很難判斷。（編輯：陳政偉）1110212