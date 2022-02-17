澳洲統計局17日公布，1月澳洲失業率維持在4.2％不變，但勞工工時經季節調整後較12月減少8.8％，主因是Omicron變種病毒使澳洲各地疫情升溫，許多勞工因病請假，令外界預期央行暫時不會升息。
統計局勞工統計部主管賈維斯（Bjorn Jarvis）表示：「1月上旬Omicron變種病毒使確診病例飆高，嚴重擾亂勞動市場。」
在疫情最嚴重的新南威爾斯省及維多利亞省，1月勞工工時分別減少13.5％及13.2％。這兩大地區因病縮減工時的勞工人數，都較疫情前歷年1月數據多出2倍。
澳洲統計局17日公布，1月澳洲失業率維持在4.2％不變，但勞工工時經季節調整後較12月減少8.8％，主因是Omicron變種病毒使澳洲各地疫情升溫，許多勞工因病請假，令外界預期央行暫時不會升息。
統計局勞工統計部主管賈維斯（Bjorn Jarvis）表示：「1月上旬Omicron變種病毒使確診病例飆高，嚴重擾亂勞動市場。」
在疫情最嚴重的新南威爾斯省及維多利亞省，1月勞工工時分別減少13.5％及13.2％。這兩大地區因病縮減工時的勞工人數，都較疫情前歷年1月數據多出2倍。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。