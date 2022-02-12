敏實集團創辦人秦榮華說，智慧化生產是世界趨勢，「未來工廠」需要大量的軟、硬件人才，學生在智慧製造生產中心可以把很多東西熟練起來。（羅浚濱攝）

敏實科技大學人工智慧學院智慧製造生產中心，12日由世界百大汽車零組件的敏實集團創辦人秦榮華等人熱鬧揭牌成立，揭開國內科技大學進行工業4.0的教學及研發新頁，將培養學生成為「未來工廠」的精英人才。

秦榮華感謝敏實科技大學校長曾信超和人工智慧學院長林文燦，能在最短時間聚焦整個人工智慧及智慧製造的精華，整合各方資源設立智慧製造生產中心，運用最精實的架構，開發出能夠與未來工廠現場同步發展的智慧製造教學及研發中心。

秦榮華說，智慧化生產是世界趨勢，「未來工廠」亦即無人工廠，需要大量的軟、硬件人才，目前這類人才有多少用多少，好的學習基礎很重要，學生在智慧製造生產中心可以把很多東西熟練起來，並且都是企業需要的。

秦榮華強調，未來20年是半導體、5G通訊時代，傳統車也將從自動車到新能源車，敏實集團是把職場和學校結合，學生除在校學習並能半就業，相信培養的智慧製造能力人才，未來一定會受到職場歡迎。

曾信超校長表示，敏實科大定位為人工智慧專業大學，聚焦在智慧製造、智慧車輛與智慧餐飲的發展，並禮聘在國內產業界及學術界智慧製造的首席林文燦教授，運用各方的人脈以及技術，在最短時間構築整個科技大學未來發展的智慧製造藍圖。

林文燦表示，智慧製造生產中心有先進戰情中心、MES系統、智慧製造類產線、機器手臂協作五軸工具機、CNC車銑複合機、AGV無人搬運車，讓學生在最短時間了解智慧製造所需要的基礎及進階架構知識與實作能力，最大特點是能實際接單生產，與國內大學完全不一樣。