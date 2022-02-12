俄羅斯與烏克蘭緊張情勢升高，基輔美國大使館今天表示，國務院已下令使館非緊急人員離開烏克蘭。此外，俄羅斯也宣布將部分外交人員撤出烏克蘭，因憂心烏克蘭和盟國「挑釁」。

法新社報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在回應媒體提問的新聞稿中說，「由於擔心基輔當局和其他國家可能挑釁，我們確實決定，完善處置派駐在烏克蘭的俄國使館人員」。

路透社報導，美國使館在推特發文表示，「儘管外交人員減少，使館的核心團隊、我們敬業的烏克蘭同事，以及在世界各地的國務院和美國人員，都將持續不懈進行外交和援助努力，以支持烏克蘭的安全、民主和繁榮。」

兩名外交消息人士今天也告訴路透社，美國已經決定，立即撤回派駐在烏克蘭的歐洲安全暨合作組織（OSCE）人員。OSCE並未回應路透社的相關採訪。

其中一名匿名消息人士指出，美國下令撤回OSCE人員的決定立即生效，並預料其他國家也即將做出類似決定。

比利時今天追隨美國和許多歐洲國家之後，建議公民立即離開烏克蘭。

比利時外交部在官網表示：「我們強烈建議，目前身在烏克蘭但並非絕必要的比利時公民，請離開當地。」外交部並強烈反對民眾前往烏克蘭，表示不保證會有撤僑行動。