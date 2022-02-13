越南籍同鄉因萬元債務當街互毆 好友反目鬧進警局

來自越南的蘇姓女子，本月11日晚間11時許，騎機車到文山區保儀路、李姓同鄉住處，打算索討數萬元債務，兩人在路邊爭吵、互毆，警方獲報後，趕到現場將蘇女、李男隔開，李男聲稱遭蘇女的安全帽打傷，蘇女也有皮肉傷，兩人互控傷害、毀損罪，訊後依法送辦。

45歲蘇姓新住民與55歲李姓同鄉，兩人疑有賭債糾紛，案發當天蘇女騎車到李住處，先在路邊發生爭執，蘇女持隨身的安全帽，朝李男揮打，而李稱，蘇女欠他錢竟然惡人先告狀，兩人各執一詞，李男也不甘示弱，赤手空拳回擊，雙雙掛彩，警方到場後先將兩人隔開避免再次衝突，了解後都是皮肉傷，為了避免兩人在醫院鬧事，員警在醫院等候，並將人帶回派出所。

兩人進入警局仍氣憤難消，互控對方欠錢、動手打人，堅持提出傷害告訴，以及機車遭推倒，涉及毀損罪，警方受理後依法函辦，並呼籲民眾處理債務應理性處理，對於暴力行為都將依法究辦。