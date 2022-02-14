受到美股連續性重挫，台股今天跌幅擴大，不過，貨櫃三雄挾著營收創表現，股價逆勢反彈，萬海(2615)更是一枝獨秀，以營收增幅最為強勁的題材發酵，盤中漲幅超過7％，長榮(2603)、陽明(2609)約在2％左右。

貨櫃三雄新的一年報喜，元月營收都創下史上新高，其中，萬海更衝上300億元，以325.1億繳出年增140.03％成績，使得今天漲勢相對凌厲。

雖然SCFI上周指數跌破5000點，但美西線、美東線上漲表現強勢，研判與美國塞港嚴重情況相關，由於目前港務處理速度緩慢，加上農曆年後出貨潮，短期塞港問題仍將持續，預估農曆年運價修正幅度有限。

馬士基日前公告最新財測，預估今年第一季獲利將與上季強勁，並預期運價將於第二季再次上漲，但同時認為積壓待運的貨物量到下半年恐開始減少，整體2022年獲利將於等同於去年。另外，法人認為，美國正積極推動相關紓解塞港政策，因此，下半年運價恐因運力釋放而難以攀高，是後續必須觀察重點。