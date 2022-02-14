舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）13日（周日）表示，升息若「太過突然與激進」，對於達到聯準會（Fed）的目標可能適得其反，此話暗示她在3月的決策會議不會支持升息兩碼。

戴利接受CBS節目訪問時指出，「我研究這些數據，顯然我們必須將一些寬鬆措施撤離經濟，但歷史告訴我們，Fed政策如果太過激進，可能會對我們試圖達到的成長與物價穩定帶來反效果。」

近日外界大多預測，Fed下月會在決策會議將疫情時的接近零的基準利率向上調升，對此戴利表示自己支持升息。