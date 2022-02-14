社區是乾淨的！柯文哲宣布北市15日起微解封 開放畢旅「國高中可跨縣市」

春節連假結束後北市預估有150萬人返回工作崗位，台北市長柯文哲日前指出要觀察疫情狀況，若沒有問題將會從15日開始進行「微解封」，今（14）日北市府舉行防疫記者會，宣布15日起微解封，第一步放寬學校畢旅、校外教學等標準，但也說規則會隨疫情變化而更動。

柯文哲表示，今日中央公布本土14確診、境外50例，過去1個月狀況都差不多且本土持續下降，而北市確診都有抓到，沒有不明感染源，因此認為北市社區是乾淨的，正式宣布15日起逐步解封。

柯文哲說，學校的部分若有1人確診，則該班停課14天，不同班級2人（含）以上確診，則全校停課14天；國、高中學生因有打疫苗，校園室內、外都開放，也准許校外教學及畢業旅行；國小部分因為小朋友還沒打疫苗，因此校園先不開放，至於校外教學目前只能在「安全區域」，也就是北市內，外縣市暫時還不行。

柯文哲表示，15日同步開放電影院恢復飲食，可以吃爆米花，至於雙層餐車則比較餐廳規格！柯文哲說，因餐車與觀光巴士不同，有行駛固定的路線、顧客都採預約制、乘客是一次上下車，所以餐廳可以開，餐車也應該比照，並依照北市餐飲業防疫管理措施開放。

此外，柯文哲也指出青年活動中心、動物園、天文館、市立圖書館、兒童新樂園等場所取消人數限制，在中央政府未宣布何為安全狀態之前先採用歐盟標準，只要是沒有涉及吃飯的服務業，戴口罩都可以開放。