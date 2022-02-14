烏俄戰火一觸即發，美股領跌下，主要股市綠油油，台股狂洩並失守「萬八」（18000點），新台幣受累續貶，雖然出口商順勢進場拋匯提供支撐，但終場仍收在27.873元，續創逾三個月新低，貶值2.7分，已連續三個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量10.02億美元。

外匯交易員表示，美國政府提出警告，俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，美股由科技股領跌，四大指數重挫，主要股市紛紛跟著重傷，台股狂殺313點，最後收在17965點，新台幣也受拖累續貶，加上外資擴大賣超台股206億元，並且匯出資金，加重新台幣跌勢，盤中最低再破27.9元價位。

外匯交易員指出，雖然出口商因難得的好價格，也趁機進場拋匯，提供新台幣一定支撐，但目前烏俄情勢仍緊張，加上美國聯準會（Fed）在通膨炸鍋下，加大加快升息的預期，外資勢必偏向回防，新台幣短線預料續弱不變，緩步靠向28元大關。