俄烏局勢持續升溫，大陸外交部發言人汪文斌今（14日）主持例行記者會，針對俄烏目前局勢的大陸立場，汪文斌表示，陸方呼籲各方保持理性，不做刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情。
汪文斌表示，陸方在烏克蘭問題上的立場是一貫和明確的，解決烏克蘭問題還是要回到《新明斯克協議》這一原點上，《新明斯克協議》得到聯合國安理會的核可，是各方公認的基礎性政治文件，理應得到切實執行。各方應當通過對話和談判推動烏克蘭危機及相關問題的全面解決，陸方呼籲各方保持理性，不做刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情。
俄烏局勢持續升溫，大陸外交部發言人汪文斌今（14日）主持例行記者會，針對俄烏目前局勢的大陸立場，汪文斌表示，陸方呼籲各方保持理性，不做刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情。
汪文斌表示，陸方在烏克蘭問題上的立場是一貫和明確的，解決烏克蘭問題還是要回到《新明斯克協議》這一原點上，《新明斯克協議》得到聯合國安理會的核可，是各方公認的基礎性政治文件，理應得到切實執行。各方應當通過對話和談判推動烏克蘭危機及相關問題的全面解決，陸方呼籲各方保持理性，不做刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。