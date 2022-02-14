俄烏局勢持續升溫，大陸外交部發言人汪文斌今（14日）主持例行記者會，針對俄烏目前局勢的大陸立場，汪文斌表示，陸方呼籲各方保持理性，不做刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情。

汪文斌表示，陸方在烏克蘭問題上的立場是一貫和明確的，解決烏克蘭問題還是要回到《新明斯克協議》這一原點上，《新明斯克協議》得到聯合國安理會的核可，是各方公認的基礎性政治文件，理應得到切實執行。各方應當通過對話和談判推動烏克蘭危機及相關問題的全面解決，陸方呼籲各方保持理性，不做刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情。