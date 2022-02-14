2022年開門大紅。南山人壽14日公布其元月自結稅後獲利54.12億元，創南山人壽成立近60年的同期新高，且較去年同期大幅成長近102％，等於獲利倍增，在六大壽險公司中是元月獲利成長幅度最高者。

2022年元月台股回檔近3％、美國道瓊指數亦下跌逾3.3％、Nasdaq則回檔近9％，美國10年及30年公債殖利率都彈升逾20個基本點（1基本點等於0.01百分點），對大型壽險公司來說，投資面承受極大壓力，不過元月新台幣兌美元貶值0.5％，則會有匯兌利益。

有「家底」的大型壽險公司，即帳上有大量股債未實現資本利得者，元月積極實現，創造開門紅的士氣。

南山人壽元月稅後獲利54.12億元，在六大壽險公司中，僅次於富邦人壽的199.2億元與國泰人壽的137.4億元，穩居獲利第三大壽險公司。

同時南山人壽元月亦因有匯兌利益，增提21.3億元的外匯準備金，累計帳上外匯準備金近百億元，亦排名前六大壽險公司第三高，即較有能力因應匯率波動對獲利的影響。