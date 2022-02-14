七期新市政中心一直是台中最精華的地段，坐擁絕佳的地理位置與生活機能，因此被視為台中房價最重要的指標之一，近期豪宅預售案包括「由鉅惟上」、「聯聚方瑞大廈」、「大陸豐蒔」，每坪單價均已突破7字頭，且案案熱銷，指標個案行情已直追新北市！

根據內政部最新實價登錄資料顯示，七期新市政中心指標預售豪宅「由鉅惟上」，目前已有69筆交易資料，超過7字頭的交易就有30筆，最高成交單價為73.2萬元；「聯聚方瑞大廈」、「大陸豐蒔」則分別有12筆、54筆交易攻上7字頭，由此可見，七期單價已站穩7字頭。

其中，「由鉅惟上」總銷約100億元，成為七期新市政中心的領頭羊，主打「ComfortLux奢適宅」新美學生活體驗，邀請亞洲空間大師陳瑞憲擔任全案總設計。延續由鉅品牌一貫的低公設比、坪效極大化等訴求，規劃70、80、90坪標配型產品，整體銷售逼近7成，且全案總價皆在5000萬以上，為七期預售市場上唯一全棟受「高價住宅信用管制」之產品，在坪數設定及產品規劃上皆具競爭優勢，成為熱銷主因。

由鉅建設董事長林嘉琪表示，由鉅的選地哲學，著重於選擇與綠地為鄰，「惟上」擁近1500坪的基地面積，正臨百米府會園道及60米市政路，坐擁2.5萬坪都心綠海串連，不僅是目前綠十字園道僅剩7塊可開發建地中最完整、面綠園道寬度最大，同時也是最後一塊所謂帝王座向「面東朝南」的基地。

以七期至美奢適名宅為定位，林嘉琪認為，一般人認為Luxury奢華為極稀之物，往往是卓越層峰人士對肯定自身成就的蒐藏，但當人們還在對「奢華」欽慕嚮往之際，由鉅建設最新力作「惟上」對Luxury的定義卻已更上層樓，以「A Comfortluxe mansion」的定位點出今時今日高端人士在擁有一切之後，渴望的是一份稀有的舒適與自在，那才是難能可貴的真正奢侈，一如「惟上」擁有七期府會特區最美珍稀角地，在市政金融重鎮中卻如綠洲般的悠然存在。

由鉅「惟上」延請亞洲最具影響力空間大師陳瑞憲從建築、景觀、公設全案總設計。業界形容陳瑞憲的創作「富含東方人文、簡單、安靜、內省」，堅持以「空間的質感」，將對空間機能與美好生活的嚮往，透過形態各異的材質、顏色、燈光來傳遞給居者。陳瑞憲除了設計全台近一半的誠品書店外，北美館大廳、華航座艙及貴賓室、汕頭大學圖書館、君品酒店等，皆是他揚名國際的代表作品。

由鉅「惟上」更力邀享譽國際的日本國寶大師和泉正敏、與連獲國際獎項肯定的景觀藝術家吳書原，聯手打造自然寫意的絕美空間，從內而外，將自然與人文完美融合。「惟上」在當代建築美學、與時俱進的科技創新及全齡關照的品味生活當中達到最佳平衡，在各種細節處精心安排，掌握奢適宅的元素。

值得一提的是，為體現「由鉅惟上」的全新定位，位於國家歌劇院正前方的「惟上」工務技研所，同樣由陳瑞憲親自操刀，一框一景皆自然寫意，一岩一石皆是侘寂之美。

另外，「聯聚方瑞大廈」於市政路、惠來路推出50坪至100坪標配案，總銷約80億元；「大陸豐蒔」禮聘全球愛馬仕旗艦推手「法國RDAI建築設計團隊」主導全案外觀至公設，規劃51至70坪產品，總銷約40億元。

今年預計進場還有七期惠文路新案「寶璽天贊」，最快在Q1登場。寶璽建設延請日本第一大建築設計集團，曾設計過晴空塔、東京鐵塔、東京巨蛋等知名地標建築的國際設計團隊NIKKEN SEKKEI操刀，打造新市政中心內唯一面南超大棟距個案，總銷約在80億元，規劃100-130坪產品。

而興富發建設攜手中悅機構，於市政北七路、惠中二路約1050坪基地，可望在年底推出，總銷約90億元，初步朝向樓高25層、地下5層的建築，規劃50-60坪的輕豪宅產品。