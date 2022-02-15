沙鹿區「向上路6段」路段為長下坡路段，區間測速系統將於16日重啟。（清水警分局提供）

清水警分局轄區3處的區間測速系統將重啟，警方呼籲用路人務必遵守行車速率。（清水警分局提供）

台中市「沙鹿區向上路6段」及「台61線西濱快速道路」因車流量大，且大貨車、砂石車等大型車輛甚多，2020年建置區間測速系統，曾一度停止使用，系統重新經相關精準度及資訊安全檢測後，均已符合標準及資安規範，將於16日重新啟用，清水警分局提醒駕駛行經該區間測速路段，應穩定行駛，避免受罰。

沙鹿區「向上路6段」路段為長下坡路段，大貨車甚多，也常傳出交通事故；西濱快速道路因緊鄰台中港，為往返台中的重要道路，大型車輛南來北往頻繁。2020年建置區間測速系統一度停用至今，系統重新經相關精準度及資訊安全檢測後，均已符合標準及資安規範，將於16日重啟。

清水警分局指出，轄內區間測速路段共有3處，分別為沙鹿區「向上路6段」段，速限50公里；另2處為台61線西濱快速道路清水區到梧棲區路段「南下148K至156K」及「北上157K至151K」2處，速限90公里，請駕駛人務必遵守行車速率，並保持安全車距，以降低交通事故。

另外，警方亦表示將於西濱橋下平面路段，不定時實施機動式測照，並於匝道下五處路口實施定點式交通路檢稽查及沿線巡邏，以配合該路段實施科技大執法，以防止交通事故，維護用路人生命財產安全。

清水警分局長游永中呼籲，駕駛行經設置之區間測速路段時，按規定速限行駛，以免受罰傷荷包，游分局長亦期許藉由科技執法，嚇阻超速違規行為，養成駕駛人遵守交通規則的駕駛習慣，進而達到人、車平安的目標。