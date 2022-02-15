Adobe 近日宣布推出全新 Adobe Experience Cloud 工具，協助零售商優化在實體店面與線上的個人化購物體驗。全新發布的工具提供顧客無縫且多元的付款方式，並支援商家透過行動裝置與其客戶直接進行溝通，從而實現由瀏覽到購買的無縫體驗。

現今有越來越多的消費者為了便利、節省開銷而選擇在網路上購物，而網購提供的多樣化付款方式，例如先買後付（BNPL），也是吸引消費者的主因之一。然而，在網購益處逐漸增多的同時，零售商也應需重視線下取貨和店內購物的消費者體驗。

Adobe 資深產品行銷總監 Tory Brunker 表示，零售商現正掌握著透過創造一致且個人化的購物體驗，提高消費者互動並建立忠誠度的巨大商機，並實現實體店面與線上購物的無縫轉換。藉由結合消費者的喜好制定出數位化體驗，零售商可以以更符合顧客想要的方式滿足其購物需求。