據廣西壯族自治區百色市人民政府網站2月14日晚消息，百色市新冠肺炎疫情防控工作領導小組指揮部發佈《關於有序解除社區管控的通告》稱，從今天（2月15日）零時起，解除與百色市外「不進不出」管控措施，高鐵、高速、航空恢復正常通行，公路、水路客運恢復正常運營。不過，當地政府呼籲市民「原則上非必要不離市，如確需離市，需事先報備，並持48小時內核酸檢測陰性證明」。

中新網報導，官方在通告中宣布，百色市轄下的德保縣、靖西市繼續執行現有管控措施，解除管控的具體時間根據中高風險區解除而定。

官方在通告中宣佈，本輪未出現陽性感染者，全域管控滿7天且3次區域核酸篩查沒有陽性感染者的田東縣、那坡縣、凌雲縣、樂業縣、田林縣、西林縣等6個縣，全域解除管控，轉為常態化防控。

通告中表示，本輪出現陽性感染者，全域管控滿7天且3次大規模核酸篩查沒有陽性感染者的右江區、田陽區、隆林各族自治縣、平果市等4個縣(市、區)，除封控區、管控區、防範區外，其它區域可解除管控，轉為常態化防控。

百色市德保縣疫情防控指揮部宣佈，自2月14日起，調整該縣部分區域為封控區、管控區。本輪調整新增封控區8個，新增管控區2個。至此，德保縣共有封控區11個，管控區3個。德保縣全域仍為防範區。

根據官方規定，封控區實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」的管理措施。管控區實行「人不出區、嚴禁聚集」的管理措施。防範區實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集」的管理措施。

此前2月4日，百色市德保縣對從廣東省深圳市返鄉人員進行新冠病毒核酸檢測時發現一例陽性。此輪疫情波及百色市多個縣(市、區)。2月7日起，百色市12個縣(市、區)全域執行「不進不出」措施。

百色市衛生健康委員會副主任張軍14日在新聞發佈會上通報，2月13日中午12時至14日中午12時，百色市新增本土確診病例6例，其中德保縣2例，靖西市4例。截至14日中午12時，百色市本輪本土疫情累計報告確診病例267例，其中德保縣228例。

張軍指出，新增病例全部在管控範圍內檢測發現。當前百色市疫情總體呈波動下降趨勢，擴散、外溢風險逐步減弱。