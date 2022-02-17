日媒17日報導，日本決定將再鬆綁嚴格的疫情邊境管制，第一個拍手叫好的應該是日企與負笈日本求學的海外學子，還有在當地工作的人。

因為怕新冠病毒大舉入侵，日本一直都嚴控自己國境。因此，目前大約有15萬名左右在日本讀書的外國學生，以及來自全球各地的外籍勞工仍不能入境日本。過去的兩年，僅日本居民能進出日本，故當地政府在2021年底，曾短暫放寬邊境管控。不過，在Omicron出現後，日本又趕緊關起國門。

據悉，日本3月起將要分段實施的鬆綁政策中，以邊境來說可以進入日本國土的人數，將從目前每天3500人增至5000人。同時，隔離檢疫期也可望從現行的1周左右，都縮減至3天。

全世界中，日本把82個國家劃分為高風險區域，並強制要去防疫旅館先隔離3或6天不等。直到元月中旬，日本的隔離期還是以兩周為主。

一開始，日本政府嚴格的抗疫規範確實得到不少當地民眾支持。不過，隨著愈來愈多人已打過加強劑之後，部分商界大老與政治人物都覺得日本應該要快一點鬆綁這些已經過時的抗疫禁令。

日本政治評論員指出，日本在7月有場重要的選舉，因此當地政府對鬆綁一事面臨諸多考量。但日本社會現在疫情尚未完全降溫下，民眾很容易就會被感染。因此，這些抗疫措施也顯得沒什麼實質上的作用。