針對烏克蘭情勢惡化，日本首相岸田文雄23日宣布對俄羅斯實施制裁。

針對俄羅斯總統普丁承認烏東2共和國獨立及派遣維和部隊進駐，日本政府今（23）日批評莫斯科侵犯烏克蘭主權，宣布對俄羅斯實施制裁，包括禁止在日本發行俄羅斯債券，以及凍結部分俄羅斯人的資產。

路透社報導，日本首相岸田文雄今日宣布，就烏克蘭問題制裁俄羅斯，內容包含禁止在日本發行俄羅斯債券，以及凍結部分俄羅斯人士的資產。

岸田文雄說俄羅斯的舉措已經違反烏克蘭主權，他呼籲莫斯科重返外交談判，不過如果情勢惡化，日本也已經準備好進一步採取其他措施。

岸田文雄也表示，目前沒有看到短期內能源供給會受到嚴重影響的跡象，他說如果原油價格進一步上升，他會考慮所有措施降低油價對一般家庭及企業的影響。

普丁於21日正式承認親俄分離主義份子在烏東自立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）及盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）為獨立實體，並且進一步派遣維和部隊進駐，俄羅斯今日更宣布與2國建交。