俄烏戰火持續進入第六天，面對俄軍襲擊猛烈攻勢不斷，雙方僵持不下抱著必死決心也要獲勝，昨天烏克蘭也宣布成功守住第二大城哈爾科夫扭轉局勢。數以千計的人民死於這場無法彌補的悲劇，其中最辛苦的莫過於前線士兵，不惜犧牲自己保家衛國。還有一個人同樣疲於奔命，不過他靠著一支手機完成所有外交事項，說服西方各國對俄實施一系列制裁，那就是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。

根據英國《衛報》（The Guardian）報導，俄烏開戰至今，烏克蘭總統澤倫斯基持續與各國領導人通電話，善用社交平台推特(twitter)讓世界看到烏克蘭正在發生的悲劇。在澤倫斯基的鍥而不捨下，順利迎來本是難以想像的盟國制裁規範。一位總統辦公室官員表示:「我們敬畏他，可能最後他無法拯救烏克蘭或改變俄羅斯，不過他正在改變全歐洲。」

報導指出，澤倫斯基陸續聯絡了法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）、瑞士總統卡西斯（Ignazio Cassis）。爾後又是一連串與各國領導人的對談，包括印度、土耳其、亞塞拜然、荷蘭、德國等等14位領袖，這些通話對烏克蘭來說意義非凡，幫助扭轉當前局勢。據悉一位官員透露:「在與各國領導人熱線時，總統先生都是非常直接又熱情，而且相當實際。」

報導指出，烏俄雙方兵力懸殊這是不變的事實，況且這場戰役烏克蘭還能抵抗多久誰也不曉得，只能說時間有限。專家認為，澤倫斯基的電話求助並非能對俄羅斯產生最致命的威脅，最重要的是該國的金融機構，打擊中央銀行並將資產完全凍結，便是證明政治強人普丁（Vladimir Putin）一步步邁向瓦解的時刻。