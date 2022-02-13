香港第五波疫情嚴峻，香港財政司司長陳茂波今（13日）表示，面對目前困難時期，維持經濟及金融穩定也極為重要，特別是外圍環境也在急速變化，須防範資金流或市場情緒的突然逆轉。

香港政務司司長李家超昨（12日）率團在深圳出席第二次大陸與香港新冠肺炎疫情專題交流會，他於當天返回香港後表示，大陸中央將全面積極考慮港府的協助請求，全力支持香港採取一切措施遏制疫情。

陳茂波說，面對變種病毒於社區快速蔓延，多個防疫環節都出現嚴重瓶頸、急需增援。大陸中央的關懷、支持和協助將大大提升香港各方面的條件，有利迅速應對及化解目前的困難，盡快管控住疫情，這是穩住社會人心的關鍵，也是支撐經濟的立足點。

陳茂波提到，面對目前這段困難時期，維持經濟及金融穩定也極為重要，特別是外圍環境也在急速變化，須防範資金流或市場情緒的突然逆轉。他說，港府一直密切注視外圍環境的變化，對於美國此次加息週期，評估認為對香港金融及貨幣穩定帶來的風險可控，而過去多年來為金融市場建立的緩衝及實施的抗震措施，依然發揮作用。

資金流方面，陳茂波表示，目前香港銀行體系流動資金充裕，銀行體系總結餘達到3500億港元，估計即使美國加息，資金流向變化也不至於讓港元拆息緊隨向上。此外，香港經常帳持續穩健，最近四季的經常帳盈餘平均為GDP的10％，且外匯儲備達到5000億美元水平，有強韌實力以應對資金流的變化。

不過，陳茂波也指出，息率潛在向上的趨勢加上近月疫情對經濟的打擊，可能會影響一些市民和中小企業的現金周轉甚至還款能力，港府一直密切關注，並加強鼓勵銀行給予協助和彈性，希望在困難時期盡量為企業提供支援，攜手合力、克服困難，一起為疫後經濟快速重啟而努力。