新冠疫情延燒逾2年，國門第一線的機場首當其衝，隨著旅客量減少，桃園機場驚傳破產危機。交通部常務次長祁文中17日指出，桃機公司屬於我國國際機場，這不是桃機公司一個人的事情，是國家的事，桃機公司並不會倒閉。

桃機公司1979年啟用，2010年公司化，是交通部百分之百持股的公司。惟受到疫情、邊境管制等影響，2021年入出境旅客僅90.9萬人次，寫下歷年新低，相較2020年大幅下挫87％，也衝擊機場服務費收入及非航空收入權利金。

桃園機場公司副總經理洪玉芬表示，目前有規劃多元籌資方案，包含調整費率、政府增資等；過去政府有幫忙，如2022年預算中民航作業基金撥給桃機公司9億元，另一方面，疫情之下，桃機也無法向廠商調整費率。

她說，桃機公司會按照資金需求規劃，其中「公司債」也在範圍內，但還有相關手續要完成，目前仍先向銀行借款。過去2020、2021年桃機公司分別虧損19億元、31億元，加上2022年立法院的預算書估計為61億元，累積將達111億元。

她強調，虧損與借錢不同，目前桃機公司已經借款逾70億元，到3月恐來到100億元。

桃機公司若要發行公司債必須先經由交通部同意，再報行政院。「這個是國家的事情，不是桃機公司一個人的事情」，交通部常務次長祁文中指出，不管桃機公司是要向銀行融資，還是國家增資，都由桃機公司研擬財務計畫後向交通部討論，交通部會全力協助，這是我國主要國際機場，不會有倒閉問題。

他表示，桃機公司目前有很多建設正在進行，第三航廈、第三跑道等重要建設都同步展開，接下來達到經費支出的高峰期，目前是推算未來一年資金運作會有一些困難，是可以預判的情況。

他說，疫情進入第三年，桃機公司、桃園機場工作團隊都很辛苦，因為旅客減少，大部分的收入都沒有了，還得承擔防疫工作、照顧機場工作人員。希望桃機公司可以研擬哪些部分是需要國家協助的，可以提具體方案，交通部十分重視此事，也希望讓把機場做好，迎接疫後市場。