以謝姓男子為首的暴力犯罪組織，涉及暴力討債聚眾鬥毆，還因行車糾紛將被害人痛毆成傷；集集警分局15日兵分多路，將謝姓主嫌及3名成員拘提到案，依違反組織犯罪條例，刑法妨害秩序、妨害自由、傷害等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

警方指出，謝姓主嫌等人動輒挾其勢力，藉處理財務毆打被害人，操控手下街頭聚眾鬥毆滋事，蓄意挑釁公權力；還曾因行車糾紛，在觀光景點將一對情侶毆打成傷，涉嫌妨害秩序、妨害自由、傷害等暴力犯行。

集集警分局報南投地檢署檢察官黃天儀，指揮南投縣警察局刑事警察大隊等單位偵辦，認該組織其惡性重大，嚴重危害社會秩序，同步展開查緝行動，拘提謝嫌等4名人到案。

集集警分局表示，南投縣是觀光大縣，為維護觀光地區旅遊安全，警方基於維護治安職責，對於任何危害治安犯罪行為都嚴加查緝，並呼籲其他被害人勇於出面檢舉，警方將持續加強查緝各類犯罪，確保民眾生命、財產安全。