俄羅斯與烏克蘭關係緊張，金管會15日臨時召開股期市會議，確認三大面向，一是台股基本面仍良好，上市公司1月營收成長8.92％、上櫃成長10.2％，二是國際市場雖有波動，但相關風險指標，如VIX指數、黃金價格及匯率等並無顯著異常，三是俄烏若開戰對台灣出口、能源價格及半導體供應鏈等，也暫時未見影響，因此金管會決定繼續密切關注，暫不採取任何行動。

金管會每季會定期邀集證交所、櫃買中心、期交所、集保公司等證券周邊單位，舉行股期市會議，也會因國際情勢或重大事件，不定期召開，15日則是特別針對俄烏關係緊張，由證期局局長張振山臨時召開會議，討論此事件對台股及資本市場可能的衝擊，及是否要採取相關因應措施。

證期局副局長蔡麗玲表示，檢視三大面向，一是目前台灣基本面非常良好，依證交所與櫃買中心發布上市櫃公司1月營收，上市部分比去年同期成長8.92％，上櫃成長10.2％，營運狀況持續成長中；二是近期國際市場雖有波動，但相關風險指標，如VIX恐慌指數、避險商品如黃金價格主要貨幣匯率等，都沒有顯著異常。

第三是評估俄國與烏克蘭衝突，對台灣進出口或相關間接影響，始能源價格或半導體供應鏈等，亦未看見顯著影響。

金管會綜合三面向評估後，認為台股基本面良好，縱使俄烏衝突會造成市場短期影響，造成震盪，但中長期終究回歸經濟基本面，金管會亦會密切觀察後續發展，必須時會祭出因應措施。

金管會也表示，今年1月因為市場預期通膨、美國升息等，台股日均交易量3647億元，不如去年全年平均4763億元，但市場仍屬平穩、正常，且外資仍持續淨匯入，即資金與交易動能不缺。