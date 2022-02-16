葡萄牙外海馬迪拉群島遭規模6.1地震侵襲 14:092022/02/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 葡萄牙的馬迪拉群島（Madeira Islands）今天發生規模6.1地震。(圖／shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據歐洲地中海地震中心（EMSC）消息，葡萄牙的馬迪拉群島（Madeira Islands）今天發生規模6.1地震。 歐洲地中海地震中心表示，這起地震震源深度為30公里。 與病毒共存 歐洲多國鬆綁防疫 把烏台相提並論 設話語陷阱 #迪拉 #群島 #歐洲 #地震中心 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 已連續3周未發現新火山浮石地點 海委會持續監控 10:562022/02/16 生活 越南河靜鋼4月熱軋大漲90美元 中鋼3月盤價吃定心丸 17:502022/02/14 財經 與老友蒲亭長談 芬蘭總統：氛圍有變俄烏恐開戰 23:572022/02/14 國際 安本標準：預計歐股在Q2迅速反彈 年底回規正軌 11:572022/02/16 財經 台糖釋台中東區萬坪土地 招商 04:102022/02/15 產業特刊 關島發生規模6.2地震 並未發布海嘯警報 05:532022/02/14 國際 專家傳真－半導體保護主義再起 台灣以高度競爭力突圍 04:102022/02/15 專題周報 地牛翻身！ 氣象局：不排除1至2周會有規模5.0以上餘震 11:202022/02/12 生活 規模5.6地震全台有感 氣象局：後面還有規模4餘震 12:332022/02/12 生活 13：41花蓮秀林發生規模4.4地震 最大震度4級 13:452022/02/16 生活 俄烏戰雲籠罩歐洲糧倉... 黃小玉喊漲 食品業承壓 04:102022/02/15 財經要聞 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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