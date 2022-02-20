台灣地區今(20)日18：49發生芮氏規模4.9的有感地震，震央在台灣東部海域，地震深度25.9公里，宜蘭縣地區最大震度2級。

台灣地區今(20)日18：49發生芮氏規模4.9的有感地震。(圖/氣象局)
台灣地區今(20)日18：49發生芮氏規模4.9的有感地震。(圖/氣象局)

20：51地牛翻身！花蓮外海規模4.7地震 宜花東有感
花蓮昨晨連晃 氣象局：今年地震較頻繁
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