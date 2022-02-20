18：49東部近海地震規模4.9 雙北搖晃宜蘭震度達2級 18:512022/02/20 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 18：49東部近海地震，初判規模4.5。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣地區今(20)日18：49發生芮氏規模4.9的有感地震，震央在台灣東部海域，地震深度25.9公里，宜蘭縣地區最大震度2級。 台灣地區今(20)日18：49發生芮氏規模4.9的有感地震。(圖/氣象局) 20：51地牛翻身！花蓮外海規模4.7地震 宜花東有感 花蓮昨晨連晃 氣象局：今年地震較頻繁 #地震 #花蓮近海 #規模4 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 18：58 東部海域2分鐘2震 規模5.5地震雙北狂搖 宜花最大震度4級 19:002022/02/07 生活 花蓮壽豐地震規模3.6 最大震度3級 11:112022/02/07 生活 中美洲瓜地馬拉規模6.1強震 多棟房屋受損 16:532022/02/16 國際 13：41花蓮秀林發生規模4.4地震 最大震度4級 13:452022/02/16 生活 夢中被驚醒！凌晨12：43花蓮外海規模5.6地震 全台連澎湖都有感 00:452022/02/12 生活 東部海域發生規模5.5地震 新北未傳災情 19:272022/02/07 生活 民眾黨借將 柯市府恐人事地震 04:102022/02/09 政治要聞 宜蘭海域規模5.5地震位在好發區 氣象局：不排除有規模4餘震 20:362022/02/07 生活 地牛翻身！ 氣象局：不排除1至2周會有規模5.0以上餘震 11:202022/02/12 生活 被凌晨規模5.6大地震驚醒 網友超氣政府這件事 07:522022/02/12 政治 18：58地牛翻身 宜蘭、花蓮最大震度4級 19:332022/02/07 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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