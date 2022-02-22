第六海巡隊今天下午喜迎100噸新巡防艇10078艇，安排10056艇及5052艇，在港外噴水迎接。（海巡署第六海巡隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

海巡署艦隊分署第六海巡隊今喜迎100噸新巡防艇，其最高航速可達30節，續航力高達1200浬，可有效延長海上執勤時間，且新巡防艇還有水瞄可在海上滅火，並能驅離不法作業船隻，未來將取代老舊艦艇，成執法新利器。

第六海巡隊今天下午舉行接艇儀式，由分隊長薛鈞文率「強化海巡編裝發展方案」新造10078艇航抵花蓮港，海巡隊則安排10056艇及5052艇，在港外噴水迎接，歡迎10078艇正式加入巡弋行列，提升花蓮海域巡緝與防疫能量。

海巡隊指出，新造100噸級巡防艇採用2部高速主機，搭配性能優良船舶控制系統，最高航速可達30節、續航力達1200浬，可有效延長海上執勤時間；同時配載1艘艉放式小艇，必要時可配合母艇執行救生救難、近岸登檢等任務，防堵不法集團走私入境。

新巡防艇可由駕駛室遙控兼具消防滅火功能水瞄，配有消防泡沫，除可執行海上失火救難任務，也能在驅離不法作業船舶時，發揮強勢執法手段。

第六海巡隊長賀華傑表示，現值新冠肺炎防疫期間，10078艇各項裝備性能卓越，海巡隊將持續發揮海上快打艦隊特性，防堵疫情於境外。未來也預計在「籌建海巡艦艇發展計畫」內，共配置4艘新式35噸級艇、3艘100噸級艇及2艘沿岸多功能艇，汰換目前老舊巡防艇，守護花蓮海域治安。