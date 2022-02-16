13：41花蓮秀林發生規模4.4地震 最大震度4級 13:452022/02/16 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 13：41花蓮發生地震。（圖／氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！氣象局表示，今（16日）下午1時41分，花蓮地區發生規模4.4地震，震央位在花蓮縣秀林鄉，地震深度20.6公里，各縣市最大震度：花蓮縣4級、南投縣2級、台中市2級、宜蘭縣1級、台東縣1級、雲林縣1級、彰化縣1級、嘉義縣1級。 俄烏若開打…油價將衝破100美元 花蓮太平洋縱谷馬拉松 防疫高規格 #地牛翻身 #地震 #花蓮 #震度 #規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸13部門修訂的《網路安全審查辦法》今起上路 13:282022/02/15 兩岸 台開再發生退票 累計四張共2億元 04:102022/02/16 證券．權證 陳以信揭台南這數據六都第一 台南市府回應了 13:462022/02/15 政治 花蓮20傑出者打拚路 看見客家精神 04:102022/02/16 地方新聞 比特犬咬死狗 嘉縣近來第二起 04:102022/02/16 地方新聞 花蓮賞螢季 暫定3月第3周開跑 04:102022/02/15 地方新聞 印尼伊斯蘭學校狼師性侵13學生 法院判無期徒刑 23:322022/02/15 國際 2022中台灣元宵燈會賞燈會、逛市集 「花森好市」讓民眾好事發生 19:342022/02/15 生活 今9度！下波冷氣團更兇雨更多 濕冷3天時間曝 07:542022/02/15 生活 今日新增1例死亡 本土＋5 境外＋40 14:582022/02/15 生活 2021年營運看板－致伸EPS 5.13元 創高 04:102022/02/15 證券．權證 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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