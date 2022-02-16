地牛翻身！氣象局表示，今（16日）下午1時41分，花蓮地區發生規模4.4地震，震央位在花蓮縣秀林鄉，地震深度20.6公里，各縣市最大震度：花蓮縣4級、南投縣2級、台中市2級、宜蘭縣1級、台東縣1級、雲林縣1級、彰化縣1級、嘉義縣1級。