陸軍在臉書發文表示，陸軍「M41A3戰車」自民國47年服役迄今，在60多年的歲月中，不分晝夜、堅守崗位，守護這片土地。如今，將光榮退役。
據了解，陸軍於本週舉辦M41A3戰車除役典禮，可望將邀請退役將領等出席。
陸軍臉書發文，自2月16日至22日舉辦徵文、徵圖活動，民眾只要在陸軍臉書專文之中，以留言方式上傳與M41A3戰車的合影照片，以及100字和老戰友參加演訓的深刻故事及心情分享，就有機會獲得神秘小禮物，這項活動明天截止。
據指出，軍方決定讓M41A3骨董級戰車退役，但M41D仍部署於外島地區，並未除役。
M41A3是超過60年的老戰車，這款戰車於韓戰時服役，現全球只剩下最後16輛，都在金門。2020年曾翻覆1輛，當時即有陸軍退將認為，陸軍留著這款「祖父級」戰車，就像海軍仍保留二次大戰用的兩艘骨董潛艦，對現代化的國軍形象並無益處，應盡速汰除。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。