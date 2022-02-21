陸軍在臉書發文表示，陸軍「M41A3戰車」自民國47年服役迄今，在60多年的歲月中，不分晝夜、堅守崗位，守護這片土地。如今，將光榮退役。

據了解，陸軍於本週舉辦M41A3戰車除役典禮，可望將邀請退役將領等出席。

陸軍臉書發文，自2月16日至22日舉辦徵文、徵圖活動，民眾只要在陸軍臉書專文之中，以留言方式上傳與M41A3戰車的合影照片，以及100字和老戰友參加演訓的深刻故事及心情分享，就有機會獲得神秘小禮物，這項活動明天截止。

據指出，軍方決定讓M41A3骨董級戰車退役，但M41D仍部署於外島地區，並未除役。

M41A3是超過60年的老戰車，這款戰車於韓戰時服役，現全球只剩下最後16輛，都在金門。2020年曾翻覆1輛，當時即有陸軍退將認為，陸軍留著這款「祖父級」戰車，就像海軍仍保留二次大戰用的兩艘骨董潛艦，對現代化的國軍形象並無益處，應盡速汰除。