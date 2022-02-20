《印度論壇報》（Tribune India）18日報導，中國大陸決定進一步於孟加拉建立FM-90防空系統工廠，除了提供維護服務外，也能進一步承擔該型飛彈的組裝的工作。《歐亞時報》（The EurAsian Times）認為，這是北京政府藉軍備出口「包圍印度」的最新動作。

消息人士告訴《印度論壇報》，北京政府決定為「大客戶」孟加拉建立FM-90防空系統的維護與大修設施，並已選定一間大陸企業作為孟加拉的搭檔；《印度論壇報》透露，該工廠除了為孟加拉軍方現役的飛彈系統進行維護之外，也能承擔組裝工作，為該國生產更多FM-90或後續的升級版本。

FM-90為中國大陸紅旗7（HQ-7）短程防空系統外銷版本FM-80的改良型，射程約16公里，搭配探測範圍25公里的雷達擔任點防禦任務，自2011年起出售予孟加拉，目前於該國陸、海、空軍皆能發現其蹤影。不過印度《經濟時報》（Economic Times）先前報導，孟加拉採購的FM-90存在零件缺陷，容易導致系統故障。

《印度論壇報》指出，根據瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）資料，孟加拉是中國大陸的第2大軍備出口國，約佔其總出口量的17%，僅次於最大出口國巴基斯坦的38%。《歐亞時報》引述退役印度陸軍准將、印度智庫「地面作戰研究中心」（Centre for Land Warfare Studies）前主任坎瓦（Gurmeet Kanwal）的觀點指出，中國大陸多年來持續為印度周邊國家提供武器，目的就是包圍競爭對手印度，並增強自身於南亞的影響力。