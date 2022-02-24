【LIVE直播】下半年有望出國旅遊？指揮中心最新說明。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增80例確診，分別為7例本土個案及73例境外移入(45例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、4例女性，年齡介於30多歲至70多歲。，包括砂石場群聚、煉油廠群聚、新北設計師群聚外，另有一名台北市護理師確診，任職於加強型防疫旅館，目前感染源仍待釐清。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為43例男性、30例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自菲律賓(10例)、美國及法國(各7例)、越南(4例)、印度、紐西蘭、印尼及香港(各2例)、泰國、南非、西班牙、日本、孟加拉、德國、英國、愛沙尼亞及阿根廷(各1例)移入；另28例調查中。入境日介於今(2022)年2月4日至2月23日。

而今天新增境外移入73例中，共有45例為落地採檢陽性，其中以菲律賓、越南、印尼等國為主。陳時中表示，過去落地採檢陽性個案以美國為最大宗，近來漸漸轉向中東、東南亞及南亞，我們會持續注意。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,236例確診，分別為4,781例境外移入，15,401例本土病例。另自2020年起累計852例死亡，其中839例本土，另13例為境外移入。