《國防新聞》（Defense News）25日報導，烏克蘭國防部長直接向美國請求，稱該國需要大量單兵防空與反戰車武器，數量「愈多愈好」；該國國防部26日則宣稱，已有超過3500名俄軍被殺、近200人被俘。這類武器雖然無法在正面戰場上擊敗俄軍，卻能於城鎮戰或游擊戰中造成大量損失，引發嚴重政治後果。

美國聯邦眾議院民主黨籍眾議員薛曼（Brad Sherman）在YouTube上發布一段影片，內容為烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Aleksey Reznikov）坐在未知地點的辦公室中，稱烏克蘭軍方「正在保護歐洲、並為自己的國家而戰」，但需要支援。

列茲尼科夫指出，烏軍需要單兵防空與反戰車武器，如FIM-92「刺針」（Stinger）防空飛彈和「標槍」（Javelin）反戰車飛彈等，數量「愈多愈好」，並說美國或任何願意提供此類武器者，可將物資送往波蘭，烏克蘭再以陸路將其運入境內，並「迅速充實我們的防禦」。

烏克蘭接收美製「標槍」飛彈。（圖／路透社）

烏克蘭國防部26日宣稱，其已擊落14架俄軍定翼機和8架直升機，並擊毀102輛戰車、536輛裝甲車、15門各式火砲、1具9K37「山毛櫸」中程防空系統（北約代號SA-11），並有超過3500名俄軍被殺、近200人被俘。且光在開戰當天的24日，烏軍便宣稱以「標槍」擊毀15輛俄軍戰車。

Орієнтовні втрати противника🇷🇺 складають: літаки – 14 од., гелікоптери – 8 од., танки ‒ 102 од., ББМ ‒ 536 од., гармат – 15 од., ЗРК БУК-1 од. Понад 3,5 тисячі російських окупантів загинули, ще майже 200 полонені.

Докладніше:https://t.co/p8xVOcWeuv pic.twitter.com/qMUHADk2Ta — ARMED FORCES 🇺🇦 (@ArmedForcesUkr) February 26, 2022

「歐洲新聞台」（Euronews）指出，「標槍」被許多專家認為是烏克蘭阻止俄羅斯的「最大希望」，因為其對裝甲車輛構成強大威脅，且具備「射後不理」能力，特別能在該國西部多山的環境中發揮作用，以打帶跑的方式讓俄軍蒙受重大損失。