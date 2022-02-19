我在防衛司令部工作一年多，從未見過孫立人將軍本人，真正見到他是軍校愛訓時期，聽他訓話，他不善言詞，但卻言之有物。我們之間有著遙遠的距離，認識一個人，不是站得近，便可以看得真切的。有時候遠距離反而可以看到真實的一面，我認識的孫立人將軍，就是從遠距離看到的。

台灣防衛司令部時期，個人是孫司令官的財務出納助理，1950年改編為陸軍總司令部，個人也被編入陸軍總部下轄的陸軍福利委員會，仍任財務出納，經管孫立人司令官的私人保險櫃，那裡面存放的應是他個人的所得，一個本應該置放在孫司令官官邸的保險櫃，他卻把它視作全軍資產，為全軍謀福利之用。

聽人說，老先生的做人行事，有他老人家獨特的哲學思維，他老人家的這種獨特思維方式，有來自上海社會的現實主義。因其青年時期，長期廁身上海社會，受到濡染，另一來源於中國傳統帝制文化的傳承，綜合來看，是一種講究實用價值的方式。

傳統上中國是以窮來養兵的，所謂窮兵政策，唯恐軍人有了錢就怕死，故歷來軍人的待遇都非常微薄，也許是為了彌補高級將領的公私用度不足吧，每逢年節，老先生便以犒賞的方式，予某個層級以上的主管，不同數額的賞金。

1949年底，孫將軍的職務，只是行政院下屬的三級主管，上面還有個東南長官公署，再上面還有個國防部，這年老先生賞給孫將軍一張台灣省公庫支票，十萬元新台幣。別單位的主管如何處理這類賞金，我不知道，我只知道孫將軍的這張支票，交到財務科轉到我手中，從省公庫提出十萬元新台幣現金。

這筆錢先是存放在防衛司令部，財務出納的保險櫃，改編後一直存放在陸軍福利委員會的保險櫃裡面，他個人從未動用過一分一亳，他的侍從參謀陳良勳中校，除代為支領薪俸差旅費，從不額外需索。如果有青年朋友這麼想這麼問，孫將軍既不用這筆錢，那不去對現，不是更能顯現出他的坦蕩廉潔胸襟嗎？那麼做！不止是有違傳統官場倫理，甚至有大逆不道之嫌。

若用今天人們的幣信信心，去衡量當時代人的心理，是很難想像與理解的。從法幣、關金、金元卷、銀元卷的一路貶值，到一夜之間幣信全部崩潰，不能不讓當時代的人餘悸猶存。

正在這個時侯，因整個中央政府緊縮到這個小島上，單只是靠台灣省的財政收入，如何能夠維持國家機器的正常運轉，不得已，只好出售中央銀行運台的貨幣發行儲備金，這些存金是國府在大陸執政時代，貨幣發行的準備金，與台灣銀行台幣發行完全掛不上鉤，當局才能夠自由處理，交由台灣銀行無限量出售。存金的含金量最高999，最低998，每人一次存購50兩。一班人憑身分證售購，軍人沒有身分證，憑符號上的單位階級姓名為證。孫將軍個人的10萬新台幣賞金，他不帶回家，交由出納保管，奉財務科長指示，全部購售台灣銀行被委託出售的中央銀行存金，存放在出納室的保險箱內。

1950年3月1日，老先生複行中華民國總統職務，簡稱複行視事。同年5月，改台灣防衛司令部為陸軍總司令部，孫將軍順理成章晉昇為陸軍總司令。同時成立陸軍補給司令部，以原防衛司令部補給處人員為主幹，原防衛司令部的出納室也隨著改編換制，遷到了陸軍補給司令部，屬於孫將軍個人的賞金，也隨著保險箱遷了過來。

1950年9月，陸軍補給司令部又奉命改編為第三分區補給司令部，駐地高雄。正在司令部遷往高雄之際，又由原陸軍補給司令部負責組織成立陸軍福利委員會，各軍種選派人員常駐會工作，一個臨時性的組織，也是一個大家庭式的組織。

我被留下來擔任福利委員會的出納，那個保管老先生賞給孫將軍賞金的保險箱，又隨著改編到了陸軍福利委員會。當時陸軍軍中的夜盲症非常嚴重，其致病的主因缺乏維他命A，有人建議從食物海帶中補充維他命A。解決之道勢必大量購買海帶，錢從那裡來，幸好當時台灣省的主政者吳國貞主席，據說與孫將軍是清華同學，由吳批准向台灣銀行貸款300萬元新台幣，進口一些當時被管制進口的物資，如白報紙，賺取的利潤再進口海帶分發給部隊食用，緩解了部隊夜盲症的繼續漫延。

50年底，我被調回高雄三分區補給司令部，與裝著孫將軍賞金的那個保險櫃永遠脫離了關係。

（作者為文化藝術工作者）

【本系列完】