自前美國總統川普執政時開始的海軍造艦規模爭論，在延續多年後總算有了明確的目標。美國海軍作戰部長邁克．吉爾代（Mike Gilday）周五在美國海軍WEST2022年會上表示，美國海軍來將由513艘艦艇組成，其中包括約363艘有人作戰艦艇和150艘無人艦。

據《美國海軍學會新聞網》協會網站（USNI）報導，吉爾代提出新的建軍需求說，表示，美國海軍未來513艘主要艦艇將包括12艘核動力航母、70艘攻擊核潛艇、12艘戰略核潛艇、60艘驅逐艦、50艘護衛艦、9艘兩棲攻擊艦、19或20艘大型船塢登陸艦、30艘小型兩棲登陸艦、100艘支援艦艇和150艘無人艦。

美國海軍陸戰隊司令大衛．伯格（左）和海軍作戰部長邁克·吉爾代（右）在WEST2022海軍年會上透露海軍最新的造艦規劃。（圖／USNI）

吉爾代在海軍年會上表示，這一數字基本上符合美軍2022財年軍費預算中海軍長期造艦規劃。正在進行的國會授權的部隊結構評估將為 2024 財年預算提供信息。但隨著五角大廈正在進行下一階段部隊結構評估，新財年的細節仍處於保密狀態。

報導說， 過去幾年中，隨著中國海軍崛起，美國海軍和國會一直就艦隊結構爭吵不休。美國海軍進行過幾輪艦隊結構評估報告，其最著名的計畫就是「355艦」規劃，但這些規劃最終都未能達成共識。川普時期的人事混亂進一步拖累了美國海軍的發展規劃，美國海軍和五角大樓領導層在2019年和2020年經歷了大變動，逼迫美軍必須重新制定計劃。

經過一番爭論後，去年美國海軍和國會均同意擴增無人艦艇規模，海軍亦啟動了大量無人艦艇協同測試計畫，以完善目前當紅的分佈式海上作戰概念。這一概念將美國海軍現有的傳統艦艇、無人駕駛的艦船和空天力量結合起來，以在廣闊的太平洋上協同作戰。

與此同時，美國海軍陸戰隊也建立「在威脅區內作戰」的新理念，要求海軍陸戰隊裝備新的小型兩棲登陸艦，以提高太平洋戰區作戰的靈活性。美國海軍陸戰隊司令大衛．伯格（David Berger）說，這項研究離完成還有大約30到45天的時間，他預計海軍陸戰隊將需要大約31艘兩棲登陸艦。