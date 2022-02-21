陸軍584旅日前實施戰備部隊偵巡訓練。摘自陸軍臉書
陸軍584旅日前實施戰備部隊偵巡訓練。摘自陸軍臉書

陸軍臉書這兩日連續發布關指部與584旅，在冷冽風雨中進行「戰備部隊偵巡」任務訓練。

陸軍臉書表示，為強化作戰效能，584旅日前實施戰備部隊偵巡訓練，以「實裝、實地、實兵」方式，讓官兵熟稔戰場環境，強化部隊整體戰力。

此外，關指部日前進行「戰備部隊偵巡」，部隊受領任務後，向目標區機動應援，官兵無畏冷冽風雨，專注投入戰備訓練。

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