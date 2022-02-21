官兵無畏冷冽風雨 陸軍部隊戰備偵巡 09:162022/02/21 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸軍關指部進行「戰備部隊偵巡」。摘自陸軍臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍584旅日前實施戰備部隊偵巡訓練。摘自陸軍臉書 陸軍臉書這兩日連續發布關指部與584旅，在冷冽風雨中進行「戰備部隊偵巡」任務訓練。 陸軍臉書表示，為強化作戰效能，584旅日前實施戰備部隊偵巡訓練，以「實裝、實地、實兵」方式，讓官兵熟稔戰場環境，強化部隊整體戰力。 此外，關指部日前進行「戰備部隊偵巡」，部隊受領任務後，向目標區機動應援，官兵無畏冷冽風雨，專注投入戰備訓練。 雨下「歸剛欸」 強烈冷氣團挾雨彈來襲 急凍日要來了 加強北約東翼 德軍增援部隊抵立陶宛 #部隊 #戰備 #冷冽 #陸軍 #偵巡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寒流來襲「多一度」的屏東也冷颼颼 幸未傳出猝死意外 15:402022/02/20 生活 可杰高壓冷卻系統 智慧功能強 04:102022/02/21 產業特刊 今冷爆6.2度！寒流最凍時間還沒過 7縣市豪大雨 07:552022/02/20 生活 俄全面核武演習 烏籲盟軍別入境 04:102022/02/19 話題觀察 國戰會論壇》國軍抗敵：首要壓制解放軍合成營（譚傳毅） 00:002022/02/20 海納百川 大陸結婚率逐年下滑 婚齡推遲 04:102022/02/19 焦點新聞 2022誰來做老大》金門縣長 金門陳氏宗親會春祭 聞大選硝煙味 04:102022/02/19 政治要聞 低溫藍色預警續發佈 陸南方大部氣溫顯著偏低 10:292022/02/20 兩岸 今晚急凍低溫剩個位數 一周天氣出爐 這天起雨停回暖 21:232022/02/20 生活 低溫7度！冬季最冷一天要來了 專家預告時間點 07:242022/02/19 生活 冬季最冷「濕寒流」報到 慢性病患衣服要這樣穿：有效提升免疫力 08:132022/02/19 健康 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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