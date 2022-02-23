俄羅斯總統普丁承認烏東2分離區為獨立實體，川普大讚「天才」。

在俄羅斯總統普丁正式承認烏東2個分離區為獨立實體後，美國前總統川普昨（22）日大讚普丁是「天才」，指出美國也應該派出相當兵力鎮守美墨邊界，強調如果自己是美國總統，就不會發生烏克蘭危機。

美國「財經內幕」（Business Insider）網站報導，川普昨日接受美國保守派廣播節目「Clay Travis and Buck Sexton Show」專訪談及烏克蘭危機時，大讚普丁承認頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）及盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）為獨立實體是相當聰明的一步。

他描述自己看到新聞時的反應，「我說『這真天才』，普丁宣布了很大一部分的烏克蘭獨立，喔，太棒了」，「我說，『這多聰明阿』，他將會進去，維護和平。」

NEW: Trump on Putin plan to recognize breakaway Ukraine regions: "This is genius" https://t.co/4alUUcvAsJ pic.twitter.com/WNvauCe8ml — The Hill (@thehill) February 22, 2022

川普甚至將烏克蘭局勢惡化和美國南部邊境的移民問題相提並論，指出美國也應該在美墨邊界派駐相當兵力。他形容普丁的和平部隊是他所見過「最強的和平部隊」，「我們可以用那個在我們的南部邊界」，「比我看過的坦克還要多，他們會維護和平，但是想想，這是一個非常精明的人，我非常了解他，非常、非常了解。」

川普聲稱，普丁選擇在拜登上任後派兵進駐烏東，而不是在他的任期內這樣做，是因為他和普丁的關係比較好。

「我非常了解普丁，我跟他相處得很好，他喜歡我，我喜歡他」，川普說，「他是意志堅強的人，很有魅力也很自豪，但是他和他愛國家的方式，你知道嗎？他熱愛他的國家。」

當被問到烏克蘭發生什麼問題時，川普重申2020年美國總統大選被偷走了。

「錯的是選舉舞弊，以及一個不該在那裡、而且不知道自己在幹嘛的候選人。」川普強調，「如果是我在白宮，（入侵）永遠不會發生，想都不用想，永遠不會發生。」

當被問到會否擔憂美國軍事介入烏克蘭，他又搬出美墨邊界來回應，「我寧願看到他們派兵在我們的南部邊界，我不喜歡他只派少量部隊。」

川普也提到還在任時就和普丁談過烏克蘭，稱普丁「一直都想要」侵略鄰國，「我知道他一直都想要烏克蘭，我和他談過，我說，『你不能這樣做，你不會這樣做』，但我看得出來他想要，我問過他，我們對此長談過。」

川普擔任美國總統期間，曾凍結國會批准對烏克蘭的軍援，並且施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）調查競選對手拜登及他的兒子韓特的黑料。