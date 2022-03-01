美國國防部今天表示，現仍研究俄羅斯總統普丁下達的核武部隊動員令；此外，白俄羅斯尚未加入烏克蘭戰事。

美國國防部一名高層官員說：「關於普丁總統昨天的宣布，我們現仍儘量密切地監視和觀察…我認為，從他指出的方向還看不出任何明確的行動。」

普丁在發動烏克蘭戰事4天後的2月27日宣布，他已下令軍事首長，「訓令俄羅斯軍隊的嚇阻部隊進入特別戰鬥模式」。

但西方官員指出，俄羅斯強大核子武器的態勢並無任何明顯改變。

上述美國官員稱，普丁此舉「沒有必要而且很可能會使情勢惡化」。他堅稱，俄羅斯並未遭到西方戰略威脅，普丁的意圖令人難以理解。

這名官員說，普丁命令中的措詞與動員核子部隊該有的措詞並不一致；「那不是準則術語…他說的是『特別戰鬥任務警戒』…就我們了解，這不是俄羅斯核武準則的專業術語」。

他並說，並未發現白俄羅斯軍隊參與俄軍的侵烏行動，儘管外界有此疑慮；同時並無證據顯示，俄國將在白俄羅斯部署核子武器。（譯者：張佑之）1110301