俄烏開打至今，接連發生多起俄軍坦克進入烏克蘭國境內後，油料用罄拋錨的事件，其中兩名士兵竟異想天開向烏克蘭當地警察局求助，結果慘遭俘虜，另外還有一名俄羅斯士兵在坦克油用盡後，被烏克蘭士兵問要去哪，他回答「可能是首都基輔」，烏克蘭士兵反問「要搭便車嗎？」對此，台大醫院婦產科醫師施景中表示，「這像交戰國兩方的士兵嗎？」認為這場戰爭大概只有普丁想打而已。

施景中昨（2月28）日於個人臉書指出，俄烏開打至今，兩名開著坦克的俄羅斯士兵入侵烏克蘭時，開到一半疑似因油料用完而拋錨，他們竟向烏東的警察局借油，結果被當場被逮捕。另一則故事，同樣是一名俄羅斯士兵開著坦克，也因油料耗盡而停靠在路邊，正巧有烏克蘭軍人經過問他要去哪裡，他回說「我也不知道，可能是首都基輔吧？」烏克蘭軍人一聽哄堂大笑，還搞笑問他要不要搭便車。

施景中文中再分享第三個插曲，一樣是坦克開到沒油停在路邊，下秒卻直接被烏克蘭農夫用拖拉機拖走，身後還有一群俄羅斯軍人不斷追趕，「整個場面很冏，這像交戰國兩方的士兵嗎？」

施景中直言，俄烏之戰「大概只有普丁和他周圍的人想打吧？」由於俄羅斯出兵遭各國經濟制裁，俄國民眾財產縮水，民生物資短缺，俄國民眾及士兵們應該一點都不想打仗，只是現在普丁騎虎難下，兩國官兵也各有死傷，但戰爭帶來的苦果卻是人民承擔，現在只能期待和平早日到來。